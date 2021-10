Ethiopie – Le gouvernement nie des frappes aériennes sur la capitale du Tigré

Éthiopie : Le gouvernement nie des frappes aériennes sur la capitale du Tigré

Lundi, des sources humanitaires et diplomatiques ont annoncé que Mekele avait été touchée par des frappes aériennes. Un «mensonge» total selon le gouvernement éthiopien.

L’Éthiopie a mené lundi selon des sources concordantes des frappes meurtrières sur Mekele, la capitale du Tigré en guerre, mais le gouvernement a nié ces informations qualifiées de «mensonge total». Ces frappes aériennes, qui ont fait trois morts selon un premier bilan hospitalier, marquent le premier bombardement connu de la capitale du Tigré depuis le début du conflit dans cette région septentrionale il y a presque un an.

Les forces fédérales avaient rapidement pris le contrôle de la majeure partie de la région, dont celle de Mekele, le 28 novembre. Mais fin juin, le TPLF a repris l’essentiel du Tigré puis a poursuivi son offensive dans les régions voisines de l’Amhara et de l’Afar afin de mettre fin à ce qu’il qualifie de blocus humanitaire.

Diverses sources

Les frappes aériennes touchaient lundi, selon des sources humanitaires et diplomatiques, l’intérieur et l’extérieur de Mekele. Un responsable de l’hôpital Ayder, principal établissement de santé de la ville, Hayelom Kebede, a fait état de «trois morts» selon un premier bilan et de l’afflux de «nombreuses victimes».