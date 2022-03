France : Le gouvernement «prêt à aller jusqu’à l’autonomie» de la Corse

Le ministre français de l’Intérieur se rend en Corse mercredi pour deux jours, après deux semaines de tension suite à l’agression d’Yvan Colonna.

Rassemblements et violences s’y multiplient depuis l’agression le 2 mars en prison du militant indépendantiste Yvan Colonna, condamné à la perpétuité pour l’assassinat en 1998 du préfet de Corse Claude Erignac. L’indépendantiste est dans le coma.

Mais le préalable à une discussion entre les élus corses et le gouvernement autour de l’avenir de la Corse est le retour au calme, a insisté le ministre, selon un extrait d’un entretien avec le journal publié sur le site internet de celui-ci. «Il ne peut pas y avoir de dialogue sincère en démocratie sous la pression des bombes agricoles et la présence, ou l’omniprésence, des forces de l’ordre».

«Il faut qu’on en discute»

«Nous sommes prêts à aller jusqu’à l’autonomie. Après, la question est de savoir ce qu’est cette autonomie. Il faut qu’on en discute», a précisé le ministre de l’Intérieur dans une interview qui sera publiée en intégralité mercredi dans la version papier du journal corse. Cette question institutionnelle «sera logiquement engagée pendant le second mandat» du président Macron, s’il devait être réélu lors de la présidentielle (10 et 24 avril prochains), a-t-il précisé.

Yvan Colonna, agressé par un codétenu emprisonné pour terrorisme, se trouvait toujours mardi dans un état «gravissime», selon son avocat Patrice Spinosi. Ses conseils avaient annoncé lundi leur décision de demander une suspension de peine pour le berger corse, toujours entre la vie et la mort.

«Émeute»

En fin de semaine dernière, le premier ministre français Jean Castex avait tenté d’apaiser la situation en annonçant la levée du statut de «détenu particulièrement signalé» (DPS) de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, deux autres membres du «commando Erignac» encore détenus en France. Ce statut empêchait leur rapprochement vers une prison corse.

Mais dimanche, une manifestation à Bastia en soutien à Yvan Colonna a viré à «l’émeute», a décrit le procureur de cette ville du nord de la Corse, avec un bilan final de 67 blessés dont 44 membres des forces de l’ordre. Par ailleurs, les émeutiers s’en sont pris à des bâtiments publics, symboles à leurs yeux de «l’État français». Il s’agissait de la plus importante manifestation depuis l’agression d’Yvan Colonna, rassemblant 7000 personnes selon les autorités, 12’000 selon les organisateurs.

Les responsables nationalistes corses demandent la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les conditions de l’agression d’Yvan Colonna, et l’ouverture d’un «véritable dialogue» entre l’État et la Corse pour trouver «une solution politique globale», selon les mots de Gilles Simeoni, président autonomiste du conseil exécutif de Corse et ancien avocat d’Yvan Colonna, qui réclame un statut d’autonomie.