Violences aux Antilles : Le gouvernement «prêt» à parler de l’autonomie de la Guadeloupe

Le ministre français des Outre-mer Sébastien Lecornu a assuré vendredi que le gouvernement «prêt» à parler de l’autonomie de la Guadeloupe. Une annonce qui intervient alors que l’île des Antilles est secouée de fortes manifestations depuis deux semaines.

«D’après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d’elle-même. Ils souhaitent moins d’égalité avec l’Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler, il n’y a pas de mauvais débats du moment que ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéens», a poursuivi le ministre. Sébastien Lecornu a également annoncé le financement de «1000 emplois aidés pour les jeunes, avec un accompagnement spécifique et une formation, dans le secteur non marchand, pour soutenir les collectivités ou les associations sociales, sportives, environnementales du territoire».