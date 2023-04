Menace à Berne: Le gouvernement prêt à renforcer la sécurité du Palais fédéral

Pour ce faire, le gouvernement a indiqué, mercredi, vouloir soumettre cette gestion à une analyse externe, comme l’a déjà demandé une délégation du Parlement. «Cette démarche coordonnée vise à dresser un tableau plus précis des défis qui se posent» et à «décider ultérieurement si, en plus des mesures prises immédiatement, des mesures et des optimisations supplémentaires sont nécessaires», écrit le Conseil fédéral, dans un communiqué.