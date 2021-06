Suède : Le gouvernement proche du précipice

La Suède va peut-être retourner devant les urnes plus tôt que prévu. Lundi, une motion de défiance pourrait bien faire chuter la coalition du Premier ministre Stefan Löfven.

Le Parti de gauche, jusque-là appui régulier du gouvernement, a annoncé, jeudi, son intention de voter la défiance pour protester contre un projet de libéralisation des loyers régulés, dénonçant une atteinte au modèle social suédois. Dans la foulée, l’extrême droite des Démocrates de Suède a déposé une motion de censure, que les partis de droite des modérés et des chrétiens-démocrates vont également voter.

«Pas responsable»

Issu des élections de septembre 2018 et en place depuis janvier 2019, après quatre mois de négociations politiques, le gouvernement de centre gauche de Stefan Löfven regroupe les sociaux-démocrates et les Verts. Il ne dispose que d’une majorité relative de 116 sièges sur un total de 349, qu’il complète avec l’appui du Centre (31 élus) et des libéraux (19), dans le cadre d’un accord dit «de janvier».