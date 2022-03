Affaire du foyer de Mancy : Le gouvernement rassure les profs de l’école spécialisée

Des employés de l’Office médico-pédagogique ont été reçus par le Conseil d’État lundi. Les doléances du personnel semblent avoir été entendues.

Une douzaine de collaborateurs ont ainsi été reçus par trois conseillers d’État: Anne Emery-Torracinta, Mauro Poggia et Nathalie Fontanet.

Les représentants de l’Office médico-pédagogique (OMP) et le Conseil d’État se sont rencontrés lundi. L’occasion d’évoquer le climat tendu qui règne au sein de l’institution depuis le scandale de Mancy - un foyer pour jeunes autistes où des cas de maltraitances ont été dénoncés. Mais aussi la rupture du lien de confiance avec Anne Emery-Torracinta, magistrate chargée du Département de l’instruction publique (DIP). Le personnel l’accuse notamment de ne pas avoir pris en compte leurs doléances par le passé. Une douzaine de collaborateurs ont ainsi été reçus par une délégation du gouvernement, composée de la patronne du DIP, de Mauro Poggia et de Nathalie Fontanet, respectivement à la tête de la santé et des ressources humaines.