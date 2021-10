France : Le gouvernement réautorise certaines chasses d’oiseaux dites traditionnelles

Le piégeage de vanneaux huppés, grives ou encore merles noirs au moyen de filets ou de cages avait été interdit par le Conseil d’État qui les jugeait non conformes au droit européen.

La directive européenne «oiseaux» de 2009 interdit les techniques de capture massive d’oiseaux sans distinction d’espèces. Une dérogation est possible «à condition d’être dûment motivée et dès lors «qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante» pour capturer certains oiseaux», rappelait le Conseil d’État.

Le gouvernement a toutefois décidé de reprendre huit arrêtés pour 2021-2022, parus vendredi. Ils autorisent «la capture des vanneaux huppés et des pluviers dorés au moyen de tenderies aux filets» dans les Ardennes, la «tenderie (nœud coulant) aux grives et aux merles noirs» dans les Ardennes, «la capture de l’alouette des champs au moyen de matoles» dans les Landes et en Lot-et-Garonne et «la capture de l’alouette des champs au moyen de pantes» en Gironde, dans les Landes, en Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.