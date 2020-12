Espagne : Le gouvernement se divise sur la semaine de quatre jours

L’aile radicale du gouvernement de gauche voudrait que les Espagnols passent à la semaine de quatre jours, mais les socialistes sont plus réticents.

Le ministère du Travail «va explorer la question de la réduction du temps de travail, qui pourrait sans aucun doute favoriser la création d’emploi», lançait début décembre à la télévision Pablo Iglesias, le chef du parti de gauche radicale Podemos qui gouverne en coalition avec les socialistes de Pedro Sanchez depuis près d’un an.

«Le temps de travail exige une nouvelle conception qui ose défier, comme nous le faisons, les lois et usages du monde du travail», renchérissait sur Twitter la ministre du Travail Yolanda Diaz, également membre de Podemos.

«Nous ne devons pas nous déconcentrer de ce qui est aujourd’hui notre tâche prioritaire», c’est-à-dire «revenir aux taux de croissances que nous avions au début de la pandémie», a souligné la porte-parole du gouvernement, Maria Jesus Montero, alors que l’Espagne devrait être le pays occidental à enregistrer la plus lourde chute de son PIB en 2020 (-12,8% selon le FMI).

«Je ne crois pas que ce sujet soit une priorité pour l’Espagne, au vu des niveaux de productivité et de compétitivité actuels. Je ne crois pas qu’il y ait de marge pour cela», a ajouté le ministre de la Sécurité sociale, José Luis Escriva, en référence à une productivité nettement inférieure à la moyenne européenne, notamment en raison de la grande proportion de petites entreprises.

Pomme de discorde

Néanmoins, le syndicat UGT, proche des socialistes, s’est depuis longtemps positionné en faveur de la semaine de quatre jours, proposant de consacrer le cinquième à la formation professionnelle. «Avec cela, nous gagnerons en compétitivité, en qualité de vie et en emploi», assure son secrétaire général, Pepe Alvarez.

L’autre grand syndicat, Commissions ouvrières, est lui aussi plutôt favorable à l’idée mais préfère pour l’instant se concentrer sur les thèmes officiels du «dialogue social» entre gouvernement, syndicats et patronat: hausse du salaire minimum et réforme du droit du travail.

Des sujets qui font tous figure de pomme de discorde au sein du gouvernement, entre des socialistes plutôt favorables au statu quo en attendant que l’économie reparte, et Podemos qui tente d’aller le plus loin possible dans ses revendications sociales.