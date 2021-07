Canada : Le gouvernement sollicité pour identifier les enfants autochtones

Plus de 1000 tombes anonymes ont été découvertes près de pensionnats pour autochtones depuis la fin du mois de mai au Canada.

La Première nation Tk’emlups te Secwépemc a annoncé fin mai avoir retrouvé 215 restes d’enfants près d’un ancien pensionnat pour autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique, et plus de 1000 tombes anonymes ont depuis été découvertes, ravivant un douloureux pan de l’histoire canadienne et sa politique d’assimilation forcée des Premières Nations.

«Requête juste et raisonnable»

«Nous demandons au Premier ministre Justin Trudeau et au gouvernement canadien de partager les registres de fréquentation scolaire», a expliqué Rosanne Casimir, la cheffe de la communauté. «J’ai parlé au Premier ministre Justin Trudeau et je lui ai fait part de notre requête juste et raisonnable d’avoir plus de ressources et de financement pour retrouver nos enfants et les ramener à la maison», a-t-elle ajouté.