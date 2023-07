Coran brûlé: Le gouvernement suédois «condamne» un acte «islamophobe»

«Acte offensant et provocation manifeste»

«Le fait de brûler un Coran, ou tout autre texte sacré, est un acte offensant et irrespectueux et une provocation manifeste. Les expressions de racisme, de xénophobie et d’intolérance qui y sont liées n’ont pas leur place en Suède ou en Europe», a poursuivi le Ministère suédois des affaires étrangères. Tout en soulignant aussi que la Suède a un «droit constitutionnellement protégé à la liberté de réunion, d’expression et de manifestation».