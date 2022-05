France : Le gouvernement sur le départ, cap sur le nouveau Premier ministre

Lors du dernier Conseil des ministres de son premier quinquennat, Emmanuel Macron en a profité pour remercier le Premier ministre, Jean Castex. Qui lui succédera? Réponse d’ici à vendredi.

Après les remerciements, le changement: Emmanuel Macron a salué, mercredi, «avec solennité et affection» le gouvernement de Jean Castex et ouvert la voie à la nomination d’un nouveau Premier ministre en fin de semaine, le mystère restant total sur son identité.

Au cours d’un Conseil des ministres relativement court – moins d’une heure et demie –, Emmanuel Macron «a remercié chacune et chacun pour le travail qui a été fait. Il a dit avec solennité et affection qu’il avait été très fier d’être autour de cette table avec Jean Castex et son gouvernement, ces deux dernières années», a rapporté le porte-parole Gabriel Attal. «Le président n’a pas fait de compliments personnels, sinon chacun aurait dit: ‹t’as vu, lui, il reste» dans la prochaine équipe», a fait remarquer, amusé, un ministre.