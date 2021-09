Afghanistan : Le gouvernement taliban «illégitime» aux yeux du Front national de résistance

La résistance antitalibane du Panchir a qualifié le nouveau gouvernement d’«illégitime (…), il suffit de regarder le nombre de terroristes dans ce cabinet».

Des nouveaux ministres sur des listes de sanction de l’ONU

Après la fin du premier régime des talibans, chassés du pouvoir en 2001 par une coalition emmenée par les États-Unis, la société afghane a évolué et la jeune génération, qui a pris goût à plus de liberté, ne va pas accepter un régime oppressif, a-t-il par ailleurs estimé.

«Regardez les images de Kaboul, des femmes et des hommes qui descendent courageusement dans la rue, sans armes, et qui disent aux talibans: «Tuez-nous, on s’en fiche, on veut la liberté et la justice»», a poursuivi le porte-parole du FNR, en référence aux manifestations organisées mardi et mercredi dans la capitale.