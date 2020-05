Irak

Le gouvernement tend la main aux manifestants

Les prisonniers ayant participé à la révolte populaire irakienne seront libérés par le nouveau gouvernement, a affirmé ce samedi le Premier ministre Moustafa al-Kazimi.

Le nouveau gouvernement en Irak s'est engagé samedi à libérer les manifestants arrêtés pour avoir participé à la révolte populaire lancée en octobre. Il a aussi promis justice et dédommagements aux proches des plus de 550 tués.

«Vérité» promise

Il s'est engagé à «faire rendre des comptes à tous ceux ayant versé du sang irakien», alors que le gouvernement de son prédécesseur Adel Abdel Mahdi n'a cessé d'assurer depuis octobre ne pas pouvoir retrouver les «tireurs non identifiés» ayant décimé les rangs des manifestants qui réclamaient un renouvellement total du système et de la classe politiques.

Général réinstauré dans ses fonctions

Le 1er octobre, dans les premiers défilés de ce qui deviendrait le mouvement social le plus important et le plus sanglant de l'histoire récente de l'Irak, de nombreux protestataires brandissaient des portraits du général Abdel Wahab al-Saadi, «héros» de la reprise de Mossoul aux djihadistes, alors tout juste mis à l'écart par Adel Abdel Mahdi.