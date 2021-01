Pérou : Le gouvernement veut calmer la colère des salariés agricoles

En lutte pour une hausse des salaires, les salariés agricoles manifestent depuis un mois au cours duquel trois d’entre eux ont été tués lors d’affrontement avec la police.

L’ouverture d’un dialogue national avait été proposée jeudi par le président péruvien Francisco Sagasti pour sortir de l’enchaînement des manifestations et de la répression policière. (Photo GIAN MAZCO / AFP)

Fin décembre, des centaines de travailleurs ont bloqué une importante route du nord du Pérou pour appuyer leurs revendications. Au cours d’affrontements entre manifestants et policiers, trois civils ont été tués. Après deux jours de barrages et de heurts, la route Panaméricaine a été débloquée et elle reste surveillée par la police.