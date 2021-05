Québec : Le gouvernement veut contrer le recul de la langue française

Au Québec, et à Montréal en particulier, le français semble un peu moins populaire actuellement. Pour y remédier, le gouvernement de la Belle Province a concocté un projet de loi.

«La langue française recule et ce, dans plusieurs sphères névralgiques de notre société», a déploré Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la Langue française, en présentant la réforme lors d’un point presse.

Cet ambitieux projet de loi d’une centaine de pages vise à renforcer la Charte de la langue française ou «loi 101», datant de 1977, qui reconnaît le français comme «la langue officielle du Québec» et encadre l’usage de cette langue dans la Belle Province.

Une seule langue officielle, le français!

«Depuis des siècles, la défense du français, c’est essentiel pour la survie et puis le développement de notre nation», a salué le P remier ministre , François Legault, se disant «ému», lors d’un point presse. «Le gouvernement du Québec est le seul gouvernement en Amérique du Nord qui représente une majorité de francophones, et ça vient avec des devoirs», a-t-il ajouté.

Un vrai ministère

La réforme vise notamment à créer un M inistère de la l angue française et à nommer un commissaire à la langue française, ayant notamment pour fonction de surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec.

Elle prévoit également d’étendre la loi actuelle aux entreprises de 25 à 49 employés, pour que le français soit la langue utilisée pour communiquer à l’intérieur de l’entreprise ; e lle protège le droit de travailler en français ; e lle reconnaît le droit à l’apprentissage du français et limite la proportion des étudiants dans les établissements anglophones d’études supérieures ; e n outre, elle confère aux consommateurs un droit à être informés et servis en français, et prévoit une prédominance du français dans les affichages commerciaux.