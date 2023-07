La France veut reconstruire «sans délai» après les émeutes

Un texte pour répondre à 90% des situations

Une loi avant la pause estivale?

«Le président de la République nous a demandé de travailler très vite et donc on peut s’attendre» à ce qu’un «projet de loi soit présenté dans un prochain Conseil des ministres» ou celui d’après peut-être, et que le Parlement soit amené à examiner et adopter, nous l’espérons, ce texte avant la pause estivale», a ajouté M. Véran.