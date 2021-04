États-Unis : Le gouverneur californien face à un référendum visant à le révoquer

La pétition demandant la révocation du gouverneur démocrate Gavin Newsom a atteint le nombre de signatures nécessaires en Californie lundi.

Selon le dernier bilan publié par les autorités électorales californiennes, la pétition a recueilli plus de 1,62 million de signatures valides. Soutenue par le Parti républicain et des partisans de l’ancien président Donald Trump, l’initiative a été lancée l’an dernier et a été alimentée par le mécontentement sur la gestion de la pandémie et les mesures de confinement décrétées par Gavin Newsom, notamment la fermeture des petites entreprises.