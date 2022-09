Bâle : Le gouverneur de la banque de France attaqué au marteau devant la gare

Les faits remontent à fin juin, mais de nouvelles révélations montrent que la victime était François Villeroy de Galhau. Les enquêteurs parlent d’un possible «attentat politique».

L’annonce par les autorités bâloises d’une agression d’un homme de 63 ans par un Suisse de 39 ans aux abords de la gare de Bâle, le 26 juin, n’avait pas fait les gros titres. «20 minutes» avait brièvement relayé les informations qui ne faisaient pas mention de l’identité de la victime. Le «Tages-Anzeiger» nous apprend ce mercredi qu’il s’agissait d’un des banquiers les plus influents de France: François Villeroy de Galhau. Il a été attaqué au marteau vers 18 h 30 et a dû être hospitalisé d’urgence.

L’homme est gouverneur de la Banque de France et directeur du conseil d’administration de la Banque des règlements internationaux (BRI) dont le siège est installé non loin de la gare de Bâle. Des informations figurant dans le dossier judiciaire, citées par le journal alémanique, révèle que selon l’enquête en cours, l’acte présente «les caractéristiques d’un attentat». On y lit également que l’attaque pourrait avoir une motivation politique ou idéologique.