Etats-Unis : Le gouverneur de New York a «harcelé sexuellement» plusieurs femmes

Selon une enquête commanditée par la justice, Andrew Cuomo a violé plusieurs lois fédérales en ayant des gestes déplacés à l’encontre de fonctionnaires, notamment des «baisers et étreintes non désirés».

Le gouverneur de l’Etat de New York, le démocrate Andrew Cuomo, a «harcelé sexuellement plusieurs femmes», selon les conclusions d’une enquête indépendante demandée par la justice, a annoncé mardi la procureure de l’Etat de New York, Letitia James.

«Des baisers et des étreintes non désirées»

«L’enquête indépendante a conclu que le gouverneur Andrew Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes et, ce faisant, a violé la loi fédérale et celle de l’Etat», a affirmé la procureure, précisant qu’il y avait parmi les victimes d’»anciennes et actuelles" fonctionnaires de l’Etat.