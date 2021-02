États-Unis : Le gouverneur de New York à nouveau accusé de harcèlement sexuel

C’est la deuxième fois en une semaine que le démocrate Andrew Cuomo, qui dirige l’État de New York depuis 10 ans, est accusé de harcèlement sexuel.

Si Andrew Cuomo n’a jamais essayé de la toucher, «j’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et je me suis sentie horriblement mal à l’aise et effrayée», a indiqué Charlotte Bennett au Times. Elle a ajouté en avoir parlé à la cheffe de cabinet et à un conseiller juridique d’Andrew Cuomo, qui l’ont transférée à un autre poste, dans un autre bâtiment. Le poste lui convenait, et elle a alors décidé de ne pas aller plus loin.