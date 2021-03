États-Unis : Le gouverneur de New York accusé par une sixième femme

Fidèle à la position qu’il affiche depuis la première de ces allégations fin février, Andrew Cuomo a de nouveau écarté l’idée d’une démission.

Une nouvelle femme a affirmé que le gouverneur de New York l’avait touchée de façon inappropriée fin 2020, a indiqué mardi un quotidien new-yorkais, portant à six le nombre de celles qui accusent Andrew Cuomo de harcèlement ou comportement déplacé. Fidèle à la position qu’il affiche depuis la première de ces allégations fin février, le puissant gouverneur démocrate de 63 ans a peu après de nouveau écarté l’idée d’une démission.

Pas de plainte déposée

Selon les informations du «Albany Times Union», journal de la capitale de l’État de New York, ce nouvel épisode de conduite inappropriée présumée a eu lieu dans la résidence officielle du gouverneur à Albany et concerne une employée non identifiée à ce stade. Si cette dernière n’a pas déposé de plainte formelle, ses allégations ont été transmises au service juridique du gouverneur et aux services de la procureure de l’État, a précisé le journal.