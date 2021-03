États-Unis : Le gouverneur de New York risque une procédure de destitution

Une procédure de destitution contre le gouverneur de New York, accusé d’attouchement sur une employée? Le risque est désormais réel pour Andrew Cuomo, après que l’un des patrons démocrates du Parlement de cet État, jusqu’à récemment son allié, eut donné son feu vert jeudi à la première étape de la procédure.

Depuis fin février, le gouverneur de 63 ans, dont le troisième mandat expire fin 2022, était déjà de plus en plus fragilisé par les allégations successives de cinq femmes, l’accusant de harcèlement sexuel ou de comportement inapproprié. Mais les accusations apparues mercredi sont plus graves et pourraient avoir des conséquences pénales: le bureau du gouverneur a dû en «notifier la police» locale, a confirmé à l’AFP un de ses porte-parole.