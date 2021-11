Brésil : Le gouverneur de Sao Paulo, candidat du centre droit à la présidentielle

Joao Doria a été désigné par le Parti de la social-démocratie brésilienne pour être son candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2022.

Joao Doria (au centre) a recueilli 54% des voix dans son parti, devant le gouverneur du Rio Grande do Sul (sud), Eduardo Leite (45%), et l’ex-maire de Manaus (nord), Arthur Virgilio (1%).

Joao Doria, 63 ans, sera l’un des candidats guignant le créneau de la «troisième voie» entre le chef d’État sortant d’extrême droite, Jair Bolsonaro, et le très probable candidat du Parti des travailleurs (PT, gauche), l’ex-président Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), nettement en tête dans les sondages et qui doit annoncer début 2022 s’il se présente ou non. Joao Doria a recueilli 54% des voix dans son parti, devant le gouverneur du Rio Grande do Sul (sud), Eduardo Leite (45%), et l’ex-maire de Manaus (nord), Arthur Virgilio (1%).