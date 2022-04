Football : Le tiki-taka du Bohemian FC

Les joueurs de Dublin ont inscrit un but collectif digne du Barça dans leur match de championnat contre Derry.

Keith Long n’a apparemment pas d’origines espagnoles. Pourtant, le technicien irlandais de 48 ans, actuel entraîneur du Bohemian FC en première division irlandaise (officiellement la League Of Ireland Premier League), a transformé ses joueurs en footballeurs du FC Barcelone le temps d’une action lumineuse.

À la 34e minute du match entre les Bohemians et Derry, l’attaquant Liam Burt a ainsi conclu une action splendide pour l’ouverture du score des joueurs de Dublin. En dix passes, six joueurs des Bohemians ont touché le ballon, remontant le terrain en moins de vingt secondes pour inscrire un but collectif remarquable.