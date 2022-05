Automobilisme : Le GP de Miami et sa fausse Marina

Les créateurs du circuit floridien, où va se dérouler le Grand Prix de F1 ce week-end, ont créé un espace avec des bateaux, mais sans eau.

Au milieu des virages 6, 7 et 8 du Miami International Autodrome, on trouve… une marina, dix yachts ancrés, une plage de sable fin, des transats, un bar de plage, et tout ce qu’il faut pour faire un coin de port sympa… sauf de l’eau!

Le circuit étant situé à une dizaine de kilomètres de l’océan, même si des canaux l’entourent, il n’était pas possible de créer un bassin aquatique réel. Alors on a amené les dix yachts par camion - une opération complexe qui a nécessité cinq mois -, et on les a entourés d’une plaque de vinyle qui simule une eau bleue brillant au soleil. Effet réaliste garanti!