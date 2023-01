Football : Le Graët présente ses «excuses» à Zidane

On dirait que Noël Le Graët a perdu une occasion de se taire dimanche.

«Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu», affirme le patron du football français, au lendemain de déclarations polémiques portant sur l’ancien No 10 des Bleus et ex-entraîneur du Real Madrid.