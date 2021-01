Le grand cascadeur français Rémy Julienne est décédé à 90 ans, victime de la Covid-19, a indiqué sa compagne à nos confrères du «Figaro». Depuis 1964 dans «Fantômas», cet ex-champion de moto-cross avait préparé, avec son équipe, les cascades les plus folles du cinéma français et international.



Extrêmement prudent et méticuleux, Rémy Julienne aimait prendre des «risques calculés», comme il le disait. Il a d’ailleurs été l’un des premiers cascadeurs à utiliser un ordinateur afin de calculer la bonne trajectoire, la juste vitesse et la direction optimale d’un véhicule.



Sa vocation, Rémy Julienne l’avait embrassée après une rencontre décisive avec le trompe-la-mort vedette du cinéma d’alors, Gil Delamare, sur le tournage de «L’homme de Rio», avec Jean-Paul Belmondo. A partir de «Fantômas», en 1964, Julienne prend du galon et ne cessera plus de se perfectionner, devenant l’homme incontournable des plateaux français, puis du monde entier.