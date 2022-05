Fribourg : Le grand chantier de la rénovation du pont de Zaehringen va commencer

Entre défauts de conception et dégâts d’usure, l’ouvrage doit être assaini. Les travaux dureront une année et demie.

Un chantier d'envergure débute à Fribourg: la remise en état du pont de Zaehringen et sa sécurisation contre les suicides. Le pont présente des problèmes de conception (discontinuités des dalles de roulement, parapets existants du pont supérieur faiblement ancrés, etc.), ainsi que des dégâts d'usure constatés lors des dernières inspections entre 2015 et 2018 (nids de gravier importants sur l'intrados des voûtes, armatures corrodées, fissures longitudinales, etc.). De plus, les filets de protection contre le suicide provisoires, posés en 2018, seront remplacés par une installation définitive.