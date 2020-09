Primes maladie : Le grand combat se fera autour des réserves, selon Poggia

Les réserves des assureurs ont augmenté de 3,9 milliards de francs en deux ans, relève le conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia. Pour lui, il faut porter le débat sur ces réserves.

Les réserves des assureurs ont augmenté de 3,9 milliards de francs en deux ans, relève Mauro Poggia. Les caisses ont à leur disposition 4 à 5 milliards de francs de plus que le minimum exigé par la loi, a ajouté le magistrat, qui dirige le département de la santé. De plus, certains cantons, comme Genève, paient plus que ce qu’ils ne coûtent.