Genève : Le Grand Conseil approuve le certificat Covid pour les soignants

Les députés ont validé l’arrêté du Conseil d’Etat imposant un pass sanitaire au personnel de soins.

L’obligation du certificat Covid pour les employés de la santé a été approuvée par le Grand Conseil. Via une résolution, les députés a soutenu cette mesure vendredi par 63 voix contre 9 et 11 abstentions, rapporte la «Tribune de Genève» . Pour rappel, un arrêté du Conseil d’Etat impose au personnel des diverses institutions de soins de présenter un certificat Covid pour se rendre au travail, soit avoir été vacciné, testé ou guéri, ou s’être soumis à un dépistage hebdomadaire. L es visiteurs sont aussi concernés. L a majorité du plénum a même invité l’Exécutif à aller plus loin en étudiant une extension à tout le personnel de l’Etat en contact avec des personnes ne pouvant être vaccinées, notamment les enfants de moins de 12 ans.