Genève

Le Grand Conseil avalise les aides de l’État

Mardi soir, les aides voulues par l’État de Genève pour soutenir les entreprises durant la pandémie ont été avalisées par le Grand Conseil.

À la quasi-unanimité, les députés ont confirmé a posteriori l’aide financière de l’État pour le paiement des loyers commerciaux. Le canton, l’Union suisse des professionnels de l’immobilier, la Chambre genevoise immobilière et l’ASLOCA ont conclu un accord permettant aux microentreprises et aux indépendants d’être exonérés de leur loyer commercial d’avril.

Aide extraordinaire

Ce soutien extraordinaire porte sur les loyers n’excédant pas 3500 francs par mois, charges non comprises. L’accord, qui prévoit que le canton prend en charge 50% du loyer et le bailleur l’autre moitié, a ensuite été prolongé pour le mois de mai. Le Grand Conseil a accepté mardi soir un amendement du PS pour inclure le loyer de juin.

Contrôle de l’État

Le Grand Conseil a adopté un autre projet de loi visant à soutenir les bars et restaurants fermés du 17 mars au 10 mai. Le locataire doit avoir payé son loyer d’avril. L’État prend en charge le mois de mai et le bailleur le mois suivant. L’aide est plafonnée à 7000 francs et est conditionnée à la préservation de l’emploi. Le DDE a prévu 13 millions pour ce soutien.