Le Grand Conseil genevois dote la police d’une nouvelle loi

Genève : Le Grand Conseil dote la police d’une nouvelle loi

L'âpre opposition du conseiller d’Etat MCG Mauro Poggia, chargé de la Sécurité, n’a pas fait le poids. Une large majorité des députés a démantelé jeudi soir la Loi sur la police adoptée de justesse par le peuple en 2015, et ouvert la voie à une nouvelle organisation des forces de l’ordre. Leur constitution actuelle en six silos distincts (police secours, police routière, police de proximité, police internationale, police judiciaire et direction des opérations) sera abandonnée au profit d’une structure divisée entre deux corps seulement, la gendarmerie et la police judiciaire. Enfin, la formation aujourd’hui commune avec d’autres polices romandes et dispensée à Savatan (VD) retournera au bout du lac.