Canton de Genève : Le Grand Conseil refuse le projet de prison des Dardelles

Au terme d’un long débat, les députés genevois se sont opposés à la création sur une zone agricole d’un nouvel établissement pénitentiaire devisé à plus de 250 millions de francs.

Au terme d’un long débat, les députés ont rejeté le projet de loi du Conseil d’Etat modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Puplinge par 45 non, 44 oui et 7 abstentions. Ils ont aussi refusé, par 44 non, 43 oui et 7 abstentions, d’entrer en matière sur un crédit d’investissement de 258,5 millions de francs pour la construction de l’établissement d’exécution de peine de 450 places.