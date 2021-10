Coronavirus à Genève – Le Grand Conseil scelle la fin des tests Covid gratuits

«Les personnes vaccinées peuvent contracter le Covid et le transmettre.» Avec cet argument, le député UDC Stéphane Florey a défendu fermement la liberté individuelle et le mode de vie plus festif des plus jeunes. Jean Batou, élu d’Ensemble à Gauche, a lui aussi proposé de maintenir la gratuité des tests, y compris pour les travailleurs frontaliers. Le député Vert François Lefort a ajouté que les tests devraient aussi s’étendre aux personnes déjà vaccinées moins vigilantes. Son parti a soutenu le texte dans l’espoir de limiter les inégalités en raison des coûts parfois dissuasifs.