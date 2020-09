Vaud : Le Grand Conseil valide deux projets de fusions de communes

Les députés vaudois ont accepté ce mardi que les communes d’Aubonne et de Montherod soient fusionnées dès le 1er janvier 2021. Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery seront quant à elles réunies en juillet sous la dénomination Hautemorges.

Les fusions validées par le Grand Conseil vaudois représentent «un enjeu majeur pour les autorités et les habitants», a relevé en plénum la conseillère d’État Christelle Luisier.

Le Grand Conseil vaudois a accepté à l’unanimité mardi deux projets de fusions de communes. Les entités d’Aubonne et Montherod ne feront plus qu’une au 1er janvier 2021. Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery suivront en juillet, sous la dénomination Hautemorges. Vaud comptera alors 303 communes.