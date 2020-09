Neuchâtel : Le Grand Conseil veut aider les réfugiés de Moria

Mercredi, les députés neuchâtelois se sont prononcés en faveur d’une aide envers les réfugiés du camp grec de Moria, qui a été ravagé par les flammes.

À l’instar de plusieurs villes suisses et d’une motion acceptée aux Chambres fédérales, les députés neuchâtelois ont approuvé mercredi une résolution qui demande au Conseil fédéral d’augmenter de manière conséquente le quota de réfugiés de Moria qui seront accueillis. Le texte émanait des groupes socialiste et Vert’libéral-PDC.

«Il y a urgence à agir»

Le camp de réfugiés de Moria, établi sur l’île grecque de Lesbos et qui compte 12’700 personnes, a été détruit en très grande partie par plusieurs incendies successifs. Le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse pourrait accueillir 20 mineurs non accompagnés.

«Bombe économique»

La résolution a été approuvée par 96 oui, 3 non et 6 abstentions. Quelques députés UDC s’y sont opposés. Accueillir «ces immigrés – dont beaucoup sont en quête de richesses faciles – est une bombe économique à retardement des institutions sociales et cautionne un trafic humain et le sombre travail des passeurs», a déclaré l’UDC Niels Rosselet-Christ.