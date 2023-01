Neuchâtel veut atteindre la neutralité carbone en 2040

Une majorité des membres du Grand Conseil ont ainsi désavoué leur chef du département du développement territorial et de l’environnement. Laurent Favre, avait, pourtant tenté de refroidir les ardeurs de l’assistance en insistant sur le compromis entre réalisme et ambitions proposé par le Conseil d’Etat. De leur côté, l’UDC et le PLR avaient tenté d’infléchir les positions des autres formations en proposant l’horizon 2045. Ils n’ont pas non plus été entendus. Le projet de loi final a été accepté par 62 oui, 33 non et 5 abstentions tandis que le projet de décret final a été plébiscité par 74 oui, 14 non et 12 abstentions.