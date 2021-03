Signal fort à Genève contre les « thérapies de conversion » . Les députés du Grand Conseil ont validé à l’unanimité moins une abstention une motion des Verts en ce sens. Le Conseil d’Etat a désormais six mois pour répondre au texte, relatent p lusieurs médias . Outre interdire ces pratiques, le texte demande la mise sur pied d’un groupe de travail pour préparer une loi. La motion demande également à ce qu’il n’y ait pas de distinction entre les majeurs et les mineurs. Les personnes ayant subi ces « thérapies » doivent de plus disposer d’espaces de reconstruction, ajoute le texte. Celui-ci invite enfin l’exécutif cantonal à contacter les autorités fédérales pour étendre l’interdiction à toute la Suisse.