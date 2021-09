Valais - Le Grand Conseil veut que l’on tire un loup

Dans le Bas-Valais, c’est la situation de Vionnaz qui continue d’interpeller. La présence d’un loup à proximité d ’ habitations en février puis mars 2021 – il peinait à trouver de la nourriture en altitude – , suscite toujours la controverse . Par quelques voix de majorité (61 oui, 54 non, 5 abstentions), le Grand Conseil a ainsi transmis un postulat au Conseil d’État, afin qu’il ordonne une régulation de la meute de Vionna z. Selon plusieurs sources, celle-ci serait composée d’u ne dizaine de bêtes , Au printemps, l e Service valaisan de la Chasse avait pourtant estimé que les conditions n’étaient pas remplies pour tirer un loup.

Depuis lors, la nouvelle ordonnance fédérale sur la chasse est entrée en vigueur , le 1er juillet dernier . Le texte stipule not a mment qu ’ une «régulation lorsque les loups représentent un grave danger pour l ’ homme est admissible si, de leur propre initiative, des loups vivant en meute s ’ approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l ’ homme.» Dans le cas d’espè c e, aucun humain n’a été mis en danger. Pas certain donc que le Conseil d’État trouve les bases légales pour appliquer le postulat du jour.