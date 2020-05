Vaud

Le Grand Conseil veut remédier à la vétusté de ses prisons

Les élus ont voté deux crédits-cadres qui permettront entre autres de rénover la prison du Bois-Mermet pour la maintenir en service pendant encore plusieurs années.

Le Grand Conseil vaudois a voté mardi un crédit global de plus de 45 millions de francs pour l’entretien de diverses prisons ainsi que pour la rénovation de la Tuilière à Lonay. Plusieurs députés se sont étonnés que le Bois-Mermet à Lausanne, qui était voué à disparaître, soit maintenu de nombreuses années encore.

Les élus ont voté à la quasi-unanimité un premier crédit-cadre de 28,8 millions de francs pour des travaux d’entretien prioritaires aux EPO, à Palézieux et au Bois-Mermet à Lausanne. Ils ont déploré la vétusté de certaines installations. Il est nécessaire de «procéder à des travaux de rattrapage», a relevé Yvan Pahud (UDC).

Psychiatrie à régler

Bois-Mermet maintenu

Plusieurs députés se sont étonnés des montants demandés pour rénover la prison du Bois-Mermet. «Ce bâtiment, situé en ville, devait être réaffecté. Or on apprend qu’il va faire l’objet de travaux d’entretien importants et qu’il est prévu de l’agrandir pour l’utiliser encore 20 à 30 ans», a lancé Monique Ryf (PS). Pourquoi ne pas préférer un agrandissement de la prison des Grands-Marais prévue près d’Orbe à l’horizon 2026, ont demandé certains élus.