Genève - Le Grand Conseil veut sauver la Cité de la musique

Le projet de Cité de la musique, des bureaux d’architectes Pierre-Alain Dupraz, à Genève, et Gonçalo Byrne, à Lisbonne.

A peine sorti par les urnes communales, le projet de Cité de la musique revient toquer à la porte du Canton. Le Conseil d’Etat avait annoncé qu’il remettrait l’ ouvrage sur le métier sitôt l’objet refusé (de justesse) par les habitants de la Ville de Genève, le 13 juin dernier. Il y est désormais tenu - et dans la forme originale du projet - par une résolution votée vendredi soir à une majorité des deux tiers des députés présents.

Concertation demandée et critiques acerbes

Le texte soutenu par les PLR, PDC, MCG et socialistes – moyennant un amendement pour l’ouverture du projet aux musiques actuelles – réclame de passer outre la volonté communale en approuvant le plan localisé de quartier sur lequel devrait voir le jour la Cité de la musique, Rive droite, au cœur de la Genève internationale. Pour adoucir un brin le breuvage, il est demandé cependant au Conseil d’Etat de se concerter, dans la mesure du possible, avec les parties opposées à ce projet. Et ces dernières ont la dent dure, comme la montré le débat en plénière.