Genève : Le Grand Conseil vote une baisse d’impôts pour les familles

Une modification de la loi sur l’imposition des personnes physiques a été adoptée vendredi soir par le Grand Conseil genevois. Les familles assumant les charges d’un enfant majeur qui n’est pas étudiant ni apprenti bénéficieront de nouvelles déductions fiscales.

À Genève, les familles qui assument les charges d’un enfant majeur qui n’est plus aux études ni en apprentissage et qui n’a aucun revenu bénéficieront de nouvelles déductions fiscales. La mesure coûtera 37 à 44 millions en moyenne par année au canton dès 2023.

Proposée par le MCG, la modification de la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) supprime l’obligation selon laquelle l’enfant majeur jusqu’à 25 ans soit apprenti ou étudiant pour que les parents bénéficient des déductions prévues, car de nombreux jeunes ne trouvent pas d’emploi, estime le parti. La modification a été adoptée vendredi soir par 47 oui, 34 non et une abstention.

«L’argent manque!»

«L’argent manque!» a alerté la conseillère d’État Nathalie Fontanet, en charge des Finances. Et de rappeler que le canton vit une crise sanitaire et une crise économique inédites. «Il y a urgence. L’argent doit servir à maintenir l’emploi», a-t-elle martelé. Et de s’étonner que les députés favorables à cette nouvelle déduction sont ceux qui refusent les budgets déficitaires.