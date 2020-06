Fribourg

Le Grand Conseil vote une résolution contre le racisme

La résolution, intitulée «Fribourg - Pas de place pour le racisme» a été approuvée par 90 voix, contre 4 et une abstention.

Le Grand Conseil fribourgeois a voté vendredi une résolution contre le racisme. Portée par deux députés socialistes, elle s'inscrit dans la foulée des actions organisées en Suisse depuis l'affaire de la mort de George Floyd aux Etats-Unis.

Le texte a recueilli une très large assise, les députés la soutenant par 90 voix, contre 4 et une abstention. La résolution, intitulée «Fribourg - Pas de place pour le racisme» et émanant des députés Julia Senti et Elias Moussa, appelle à promouvoir les notions de nécessité, de sensibilisation et de conscience.