Espèces menacées : Le grand dauphin sous étroite surveillance en Méditerranée

Classé espèce «vulnérable» par l’UICN, le grand dauphin va être étudié par des biologistes en Méditerranée. Objectif: mieux connaître ce cétacé pour mieux le protéger.

«En Méditerranée, ce n’est pas possible d’évaluer l’état écologique des cétacés par manque de campagnes en mer», déplore Benjamin Guichard, chargé de mission à l’OFB. «On n’a qu’une vision partielle des espèces. Avant les années 2000, et notamment le premier survol de la Méditerranée en 2011, on ne savait rien sur nos mammifères marins».

À bord, le protocole est strict: trois observateurs sur le pont et un bateau qui navigue à une vitesse maximale de six nœuds (un peu plus de 10 km/h), pour être sûr de ne rater aucun animal. Quand elles observent un cétacé, les biologistes de Miraceti renseignent dans un logiciel dédié le comportement de l’animal ou du groupe, la présence de bébés ou de jeunes, et le photographient pour l’identifier.