«Deuxième vague» : Le Grand Est prendrait-il sa revanche sur le Covid-19?

Durement touché lors de la 1re vague, le Grand Est français est aujourd'hui une des régions françaises les plus épargnées par la reprise épidémique. Autorités et soignants redoutent toutefois un nouveau pic «en décalage».

Un meilleur respect des gestes barrières et du port du masque pourrait en partie expliquer la situation actuellement observée dans le Grand Est. (Image prétexte)

Le festival Nancy Jazz Pulsation est même l'une des rares manifestations culturelles en France à continuer, jusqu'à samedi soir, à accueillir du public, et le stade de la Meinau devrait recevoir dimanche jusqu'à 5000 supporters pour l'affiche Strasbourg-Lyon, quand d'autres rencontres se dérouleront à huis-clos. Avec un taux d'incidence hebdomadaire (semaine 42) de 113,8 cas pour 100 000 habitants dans la région, contre 205,2 à l'échelle nationale, le Grand Est est pour l'heure bien moins confronté que ses voisins à la deuxième vague de l'épidémie.

Conscience aigüe des dégâts

Une situation contrôlée qui s'observe dans le nombre modéré de patients atteints du Covid-19 pris en charge à l’hôpital: ils étaient 376 vendredi en secteur conventionnel, et 67 en soins intensifs, tous établissements confondus, bien loin des sommets atteints au printemps, avec 4 993 patients et 971 personnes en réanimation.

Pour tenter d'expliquer cette moindre circulation du virus par rapport au reste du territoire national, les professionnels de santé avancent plusieurs hypothèses. La plus largement partagée est celle d'un meilleur respect des gestes barrières et du port du masque, favorisé par «une prise de conscience plus aigüe des dégâts occasionnés par les formes graves du Covid-19» après la première vague, indique à l'AFP Julien Pottecher, chef du service de réanimation du CHU de Strasbourg.