Mobilité : Le Grand Genève reçu 5 sur 5 par Berne

La Confédération a retenu plus de 90% des projets de l’agglomération franco-valdo-genevoise pour 2024-2027. Le prolongement des trams à Annemasse et vers Ferney (F) en font partie.

La ligne de tram 15 doit être prolongée jusqu’à Ferney-Voltaire (F). O.Vogelsang/ TDG

Examen réussi pour le Grand Genève auprès de Berne. Dans le cadre de son évaluation des projets d'agglomérations de 4e génération, l’Office fédéral du développement territorial a jugé «très positivement» plusieurs projets de la région. La contribution fédérale pour la période 2024-2027 a ainsi été portée à plus de 140 millions de francs. C’est la première fois que plus de 90% des projets déposés sont retenus, se félicitent les autorités franco-valdo-genevoises: «Ce résultat illustre la reconnaissance de notre bassin de vie transfrontalier et la coopération menée par l’ensemble des partenaires du Grand Genève.»

Place Cornavin, voies vertes



Parmi les mesures retenues figurent le prolongement de la ligne de tram entre le Grand-Saconnex (GE) et Ferney-Voltaire (F), le prolongement de celle d’Annemasse (F), la première étape du réaménagement des espaces publics de la gare Cornavin, les voies vertes en direction de Versoix et Bernex, un Bus à haut niveau de service Annemasse-Bonne-Hôpital ou encore la 3e étape de la requalification de la Route suisse entre Gland et Prangins (VD).

Mobilité plus vertueuse



«La réalisation de ces projets contribuera à l’amélioration de la qualité de vie des habitants du Grand Genève à travers des infrastructures de mobilité plus vertueuses et efficaces, en cohérence avec l’urbanisation et l’environnement», ajoutent les autorités. La Confédération a lancé vendredi la procédure de consultation pour l’ensemble des projets de 4e génération. Au total, Berne propose d’en co-financer 32 en Suisse pour une somme d’environ 1,3 milliard de francs.