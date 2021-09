Environnement - Le Grand Genève veut une transition écologique à large échelle

Participation citoyenne essentielle

Pour les pouvoirs publics, l’un des grands enjeux de la «mise en musique de la transition écologique» sera de convaincre les habitants. «La démarche doit être comprise et partagée par la population. On ne peut pas l’imposer», a souligné Serge Dal Busco, conseiller d’État genevois à la tête du Département des Institutions, citant l’échec de la loi CO₂ dans les urnes.

Les autorités du Grand Genève sont persuadées que la majorité des citoyens est consciente de l’urgence climatique; «2030, c’est très proche, le travail à accomplir est énorme et complexe», a relevé Serge Dal Busco. Pour Christian Dupessey, maire d’Annemasse (F), il faut pratiquer une «écologie par la preuve. Les gens s’approprient les progrès. Les doutes sur le Léman Express ou sur l’extension du tram en France n’ont pas perduré après la mise en service». Côté helvétique, Antonio Hodgers a, lui, plaidé pour «une écologie de l’espoir, désirable. Il faut se garder de se résumer aux contraintes, à moins de libertés et plus de taxes, mais viser une meilleure qualité de vie et un gain de santé personnelle».