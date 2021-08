Espagne : Le grand incendie dans le centre-ouest du pays bientôt sous contrôle

La vague de chaleur qui a frappé l’Espagne s’atténue sur l’ensemble du pays, sauf en Andalousie. Si cette amélioration se poursuit, l’incendie près d’Avila pourra être circonscrit.

Un millier de secouristes appuyés par des moyens aériens tâchaient de circonscrire le feu embrasant un périmètre compris entre 70 et 90 kilomètres. Il a démarré samedi à Ávila et a dévasté au moins 12’000 hectares, entraînant l’évacuation ce week-end de près de mille habitants.

