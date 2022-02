GRAND CHEROKEE 4XE – Le grand Jeep 100% thermique, c’est fini

À peine quatre mois après avoir célébré sa première aux États-Unis, la nouvelle génération du Jeep Grand Cherokee fait désormais ses débuts en Europe. Ici, la filiale de Stellantis ne propose le tout-terrain haut de gamme qu’en version cinq places et qu’avec une propulsion hybride rechargeable, à l’inverse de l’Amérique du Nord, où il existe également en version longue à sept places. Les prix demeurent, pour l’heure, inconnus.

Une interprétation moderne

Sur le plan visuel, le Grand Cherokee d’une longueur de 4,90 mètres est immédiatement reconnaissable comme étant un Jeep. Toutefois, les designers l’ont doté d’une interprétation moderne des éléments stylistiques typiques de Jeep dans les composants en tôle; la calandre à sept fentes est désormais plus large et plus compacte qu’auparavant. De profil, on notera la ceinture de caisse abaissée ainsi que les grandes vitres latérales. Dans l’habitacle très haut de gamme, on trouve des instruments combinés numériques, un affichage tête haute, un éclairage d’ambiance ainsi que la nouvelle génération du système d’infodivertissement Uconnect. Les systèmes d’assistance dernier cri se trouvent également à bord.

Le moteur hybride rechargeable permet une autonomie électrique de 40 kilomètres. À ce niveau-là, la concurrence est mieux placée. Jeep Dans l’habitacle très haut de gamme, on trouve des instruments combinés numériques, un grand écran tactile ainsi qu’un affichage tête haute. Jeep Sur le plan visuel, le Grand Cherokee d’une longueur de 4,90 mètres est immédiatement reconnaissable comme étant un Jeep. Jeep

La propulsion hybride rechargeable célèbre sa première dans le Grand Cherokee «version courte». Le système 4xe combine un moteur essence quatre cylindres de 2,0 litres avec un moteur électrique et développe une puissance de 280 kW/380 ch. Une batterie de 17 kWh sert de réservoir d’énergie, garantissant une autonomie électrique d’environ 40 kilomètres. Aux États-Unis, le tout-terrain de luxe est bien entendu également disponible avec l’incontournable moteur V8, de 5,7 litres et d’une puissance de 255 kW/357 ch. En parallèle, un six cylindres 3,6 litres de 213 kW/290 ch est également disponible en Amérique du Nord.