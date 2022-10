objets de déco: Internet se moque du tuto de Kim Kardashian

Des prix élevés

Disponible depuis aujourd’hui, la collection comprend cinq accessoires pour la salle de bains, enduits de béton dans le style minimaliste cher à l’Américaine, qui explique à «Architectural Digest»: «J’adore les tons gris, ces couleurs me rendent zen. Lorsque j’ai décidé des emballages pour les cosmétiques et soins Skkn by Kim, je voulais qu’ils soient accordés à mon intérieur. Je me suis donc inspirée de la pierre et de sculptures».